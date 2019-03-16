Футбол
Тренер «Славии»: «Приезд „Челси“ станет праздником для всей Праги»Sports.ru вчера в 14:19
Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы. В рамках четвертьфинала турнира «Славия» сойдется с лондонским «Челси».
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У игроков «Славии» случилось массовое помешательство после того как на жеребьевке им выпал «Челси»
Eurosport.ruвчера в 16:59
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