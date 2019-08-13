Футбол

Тренер «Селтика» не хочет, чтобы Форрест уходил в «Зенит»Нева Спорт 03:29

Наставник «Селтика» Нил Леннон не подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику шотландского клуба Джеймсу Форресту. Тренер слишком ценит игрока, чтобы отпускать его в другую команду.
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