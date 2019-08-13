Футбол
Тренер «Селтика» не хочет, чтобы Форрест уходил в «Зенит»Нева Спорт 03:29
Наставник «Селтика» Нил Леннон не подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику шотландского клуба Джеймсу Форресту. Тренер слишком ценит игрока, чтобы отпускать его в другую команду.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве
Обновлено в 06:05
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Юрий Дудь ответил на свой знаменитый вопрос о Путине
Во время рок-фестиваля солистка группы "Мураками" Диляра Вагапова спросила у Дудя, что бы он сам сказал Путину при встрече.
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Американские автопроизводители, особенно концерн Ford, не первый раз используют трюк: на момент дебюта модели объявляют предварительные параметры отдачи моторов, а перед самым запуском в продажу приносят сюрприз — финальные данные оказываются лучше.
Обновлено в 03:56
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют
Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Общество
Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге
Возобновить работу воздушная гавань смогла утром, но около 300 рейсов пришлось отменить, а в зале вылета собрались огромные очереди.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Здоровье
На Алтае сорван каждый десятый аукцион по закупке лекарств
Из-за новшеств в федеральном законодательстве в Алтайском крае был сорван каждый десятый аукцион по закупке препаратов и медицинских изделий для льготников.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Хлоя Грин бросила Джереми Микса – «самого красивого преступника мира»
Дочь миллиардера Хлоя Грин рассталась с манекенщиком Джереми Миксом, которого называют «самым красивым преступником в мире».
Обновлено в 04:54
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Турция пожаловалась России на победы сирийской армии
Как отмечает издание, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу TRT Haber заявил, что в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации с июня погибли более 400 мирных жителей.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Баскетбол
Кириленко верит в успешное выступление сборной России на ЧМ
Президент РФБ Андрей Кириленко не теряет оптимизма относительно выступления национальной команды на чемпионате мира в Китае.
Обновлено в 06:57