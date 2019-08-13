Главный тренер шотландского «Селтика» Нил Леннон оперативно отреагировал на информацию о возможном трансфере лидера клуба из Глазго Джеймса Форреста в петербургский «Зенит».

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