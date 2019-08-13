Футбол

В «Селтике» прокомментировали возможный трансфер их лидера в «Зенит»Петербургский дневник 02:46

Главный тренер шотландского «Селтика» Нил Леннон оперативно отреагировал на информацию о возможном трансфере лидера клуба из Глазго Джеймса Форреста в петербургский «Зенит».
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Североирландский футболист и футбольный тренер. Продолжительное время занимал пост капитана сборной Северной Ирландии и шотландского клуба «Селтик», в котором был также главным тренером команды с 2010 по 2014 год. С 2016 по 2019 год возглавлял эдинбургский «Хиберниан».
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