Футбол
Тренер Сан-Марино сравнил сборную России с королевской кобройРИА Новости 12:07
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Главный тренер футбольной сборной Сан-Марино Франко Варрелла назвал одной из сильнейших в мире сборную России, против которой его команде предстоит сыграть в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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