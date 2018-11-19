Футбол

Тренер Швеции: поединок против России станет настоящим финалом
Вести.Ru
12:25

Турция — Швеция
0 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, 17 ноября
Стадион "Конья Бююкшехир Стады"
46′
Виктор Линделеф
Филип Хеландер
48′
Альбин Экдаль
59′
Андреас Гранквист
71′
Андреас Гранквист
Махмут Текдемир
Ирфан Кахведжи
72′
81′
Альбин Экдаль
Густав Свенссон
Юнус Малли
Огузхан Озъякуп
83′
Хасан Али Калдырым
Омер Байрам
87′
Хакан Чалханоглу
90′
90′
Виктор Классон
Исаак Телин
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон в преддверии заключительного поединка группового этапа Лиги наций против России рассказал о значимости встречи. Специалист называет предстоящую игру важнейшей.
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