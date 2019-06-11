Футбол

Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»РИА Новости 04:26

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии. Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года.
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Костюм Зорро, конфликт с Ракицким и роман с помощницей босса. Экс-тренер «Шахтера» возглавил «Рому»

Sport24.ru08:15

«Рома» подтвердила назначение Фонсеки

Советский спорт04:35

Паулу Фонсека: «Верю, что можем сотворить в „Роме“ нечто особенное»

Sports.ru04:50

«Рома» объявила о назначении Фонсеки на пост главного тренера

Чемпионат04:19

Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Спорт-Экспресс04:08

«Мы можем добиться чего-то особенного вместе с болельщиками». Фонсека — о своем назначении в «Рому»

Матч ТВ05:07

«Рому» возглавил тренер донецкого «Шахтера»

Газета.Ru04:34
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Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

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Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
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Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
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