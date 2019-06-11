Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»РИА Новости 04:26
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии. Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года.
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