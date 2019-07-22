Футбол
Тренер «Рубина» пропустил концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РБК 01:05
У главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Романа Шаронова был билет на концерт группы Metallica, но он не попал на выступление из-за игры с московским «Динамо».
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