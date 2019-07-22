Футбол

Тренер «Рубина» пропустил концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РБК 01:05

У главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Романа Шаронова был билет на концерт группы Metallica, но он не попал на выступление из-за игры с московским «Динамо».
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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Metallica
Американская рок-группа
Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
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