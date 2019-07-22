Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт группы MetallicaPravda.Ru 03:04
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после победы над московским "Динамо" произнес пламенную речь и признался, что должен был идти на концерт группы Metallica, состоявшийся в воскресенье в "Лужниках".
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«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
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