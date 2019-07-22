Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после победы над московским "Динамо" произнес пламенную речь и признался, что должен был идти на концерт группы Metallica, состоявшийся в воскресенье в "Лужниках".

Тренер «Рубина» не попал на концерт группы Metallica

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