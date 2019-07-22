Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости 17:30
Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Футбол
Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме
Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Экономика
Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа
Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Происшествия
В США обнаружили «кладбище» лайнеров Boeing 737 Max
"Кладбище" проблемных самолетов Boeing 737 Max нашли в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
ЦИК: партия Зеленского лидирует на выборах
Партия президента Украины "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду, свидетельствуют первые данные ЦИК по результатам обработки 0,02% протоколов.
Обновлено в 15:21
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено в 11:08
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек
Обновлено в 19:06
Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво за алкоголь
Минпромтог РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. Для этого его могут вывести из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Медведчук предрек обнищавшей Украине 15 лет неконкурентоспособности
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина обнищала из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский видит новым премьером Украины экономиста
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром страны должен стать «новый» человек с экономическим образованием.
Обновлено в 13:45
Здоровье
Врачи назвали первые признаки камней в почках
Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
Обновлено в 08:42
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину
Памятник Ватутину, Герою Советского Союза, генералу армии, участнику Сталинградской и Курской битв во время Великой Отечественной войны, был открыт в Полтаве в сентябре 2013 года.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Зейском районе дожди размыли дороги и затопили огороды
Вода в Зейском районе размыла несколько участков автодорог, а также подтопила 36 придомовых территорий в Зее и Овсянке.
Обновлено в 04:59
Космос
Индия настроена на повторную попытку запуска корабля на Луну
Космический корабль будет нести орбитальный аппарат, посадочный модуль и ровер, который был почти полностью спроектирован и сделан в Индии.
Обновлено в 13:11
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53