Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости 17:30

Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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«Это круче концерта Metallica». Пламенная речь Шаронова в раздевалке «Рубина»

Sport24.ru16:42

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

РИА Новости17:30

Шаронов: «У меня был билет на Metallica. Но то, что я испытал в матче с „Динамо“, было круче»

Бомбардир.ру18:26

Тренер «Рубина» сравнил эмоции от победы с пропущенным концертом Metallica

Газета.Ru18:02

Шаронов врубил режим хеви-метал. Показал болельщикам козу, сравнил победу над «Динамо» с концертом Metallica

Sports.ru19:00

«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»

Чемпионат16:57

Шаронов сказал, что эмоции от победы «Рубина» круче, чем от концерта Metallica

Спорт-Экспресс16:38
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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