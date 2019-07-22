Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости 17:30

Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»

Чемпионат16:57

Тренер «Рубина» сравнил эмоции от победы с пропущенным концертом Metallica

Газета.Ru18:02

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

РИА Новости17:30

«Это круче концерта Metallica». Пламенная речь Шаронова в раздевалке «Рубина»

Sport24.ru16:42

Шаронов сказал, что эмоции от победы «Рубина» круче, чем от концерта Metallica

Спорт-Экспресс16:38

Шаронов одержал первую победу с «Рубином» в официальных матчах

Евро-футбол.ру14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Происшествия

По делу о пропаже россиянок в Мюнхене арестован подозреваемый

Обновлено в 15:55
Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Политика

Партия «Слуга народа» получит до 127 мандатов по списку в Раде

Как сообщает телеканал "112 Украина", данные экзитполов свидетельствуют, что побеждающая на выборах в Верховную раду партия "Слуга народа" может получить в украинском парламенте до 127 мандатов по партийным спискам.
Обновлено в 17:39
Единоборства

Жена находящегося в коме боксера Дадашева вылетела в США

Обновлено в 15:45
Здоровье

В Китае провели операцию по удалению опухоли с помощью сети 5G

Китайские медики провели дистанционную операцию пациентке с раком молочной железы, используя соединение через мобильные сети пятого поколения (5G).
Обновлено в 06:51
Наука

Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел

Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика

Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено в 17:29
Политика

Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту

Американский президент Дональд Трамп поздравил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства за всю историю страны.
Обновлено в 17:46
Общество

В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада

В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Футбол

«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом

Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Общество

Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр

Обновлено в 11:50
Политика

Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины.
Обновлено в 17:48
Политика

Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Общество

Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:28
Авто

Alpine A110 Gains получил интерьер премиум-класса

У польского тюнинг-ателье Carlex Design получилось сделать более стильный интерьер синему A110.
Обновлено в 03:10
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Футбол

Гончаренко провел 100 матчей на посту главного тренера ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел на своем посту 100 матчей, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Обновлено в 16:44
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Общество

Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Музыка

Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой ответила на критику хейтеров стихотворением

Обновлено в 10:42
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Космос

Toyota планирует создать луноход на базе серийного автомобиля

Стороны договорились, что в течение следующих трёх лет стороны будут работать над созданием и испытанием пилотных проектов, а запуск самого Лунохода может состояться в 2029 году.
Обновлено в 05:16
Происшествия

«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции

Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
ещё по теме
Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное