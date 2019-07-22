Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости вчера в 17:30
Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
Чемпионатвчера в 16:57
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Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Происшествия
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
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В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
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Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.
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Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере
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Обновлено 19 июля в 10:02
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ФСБ задержала смертника с поясом шахида
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Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
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Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика»
Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
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Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
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В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
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Вышел первый трейлер мультсериала про Харли Квинн
Стриминговый сервис DC Universe представил первый взгляд на культовую злодейку из комиксов в новом мультсериале «Харли Квинн».
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Фильм «Король Лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
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Лучший способ быстро уснуть и выспаться назвали ученые
Купаться эксперты рекомендуют за 1-2 часа перед сном. Таким образом, скорость засыпания увеличивается в среднем на 10 минут.
Обновлено вчера в 10:49
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Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
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Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01