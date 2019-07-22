Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости вчера в 17:30
Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
Чемпионатвчера в 16:57
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Каковы предварительные итоги выборов на Украине?
Согласно предварительным результатам выборов, шестое место в списке занимает «Радикальная партия Олега Ляшко» с результатом 3,79% голосов.
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Индия запустила к Луне станцию с луноходом
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В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
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В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
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В пятницу, 26 июля, столбик термометра поднимется до 28 градусов, сообщила ТАСС в понедельник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
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В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
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