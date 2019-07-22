Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости вчера в 17:30

Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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Metallica
Американская рок-группа
Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
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