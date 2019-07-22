Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости вчера в 17:30

Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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Число погибших после столкновения двух легковушек в Краснодарском крае возросло до пяти человек, в больнице скончался семилетний мальчик, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
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Тренер «Ювентуса» Сарри высказался о трансферной кампании клуба

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от трансферной кампании клуба.
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ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Президент Украины заявил, что хочет видеть в этой должности "абсолютно независимого человека" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который не занимал серьезных политических постов, сообщает канал RT News.
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Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
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Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях

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Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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