Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости вчера в 17:30
Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Это круче концерта Metallica». Пламенная речь Шаронова в раздевалке «Рубина»
Sport24.ruвчера в 16:42
«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
Чемпионатвчера в 16:57
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика
ЦИК признала выборы в Верховную раду состоявшимися
Центризбирком Украины признал внеочередные выборы в Верховную раду состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 03:19
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Число погибших после столкновения двух легковушек в Краснодарском крае возросло до пяти человек, в больнице скончался семилетний мальчик, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:32
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 03:25
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Теннис
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР
Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено в 01:21
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИКа.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
У временного мэра Челябинска появился новый заместитель
Обновлено в 00:11
Футбол
Тренер «Ювентуса» Сарри высказался о трансферной кампании клуба
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от трансферной кампании клуба.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Зеленский поделился мыслями о новом премьер-министре страны
Президент Украины заявил, что хочет видеть в этой должности "абсолютно независимого человека" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который не занимал серьезных политических постов, сообщает канал RT News.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Экономика
Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на исследование роли банков в обеспечении экономического роста
Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на исследование роли банков в обеспечении экономического роста.
Обновлено в 02:59
Технологии
НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37