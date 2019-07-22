Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости вчера в 17:30
Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
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