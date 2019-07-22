Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»РИА Новости вчера в 17:30

Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
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«Это было круче, чем концерт Metallica в «Лужниках». Шаронов — главный рок-н-рольщик РПЛ

Sport24.ru05:30

Роман Шаронов: Победа над «Динамо» круче концерта Metallica

Татар-информ02:58

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

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Шаронов врубил режим хеви-метал. Показал болельщикам козу, сравнил победу над «Динамо» с концертом Metallica

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Тренер «Рубина» сравнил эмоции от победы с пропущенным концертом Metallica

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Шаронов не попал на концерт «Металлики» из-за матча с «Динамо». И вот что он услышал

Спорт-Экспресс03:33

«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»

Чемпионатвчера в 16:57
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.
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«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
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Фильм «Мстители: Финал» стал сам кассовым фильмом в истории.
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ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
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Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Овнов ждут перспективные поездки.
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Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
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Российская гимнастка упала с высоты во время циркового номера и получила серьезные травмы, сообщает РЕН ТВ.
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Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
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Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
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В Польше найдено тело пропавшего 5-летнего мальчика из России

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Происшествия

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Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги.
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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