Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

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