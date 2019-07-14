Футбол

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»Lenta.ru 18:05

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
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Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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