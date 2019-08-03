Футбол

Тренер «Ростова» Карпин прокомментировал матч против «Урала»Газета.Ru 10:47

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча четвертого тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала". Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Валерий Карпин: «У ребят есть характер и мастерство. „Ростов“ закаляется и радует»

Sports.ru09:18

Тренер «Ростова» Карпин прокомментировал матч против «Урала»

Газета.Ru10:47

Карпин: «Характер у „Ростова“ есть, мастерство – тоже. Думаю, все будет нормально»

Бомбардир.ру09:52

Карпин: «Характер есть, мастерство — тоже. У „Ростова“ все будет нормально»

Sport24.ru09:16

Карпин отметил, что в таких матчах, как с «Уралом», у «Ростова» проявляется характер

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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