Футбол

Тренер «Ромы» ди Франческо отправлен в отставкуТАСС вчера в 13:48

Порту — Рома
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 6 марта
Стадион «Драган»
15′
Николо Дзаньоло
Эктор Эррера
18′
Тикиньо Соарес
26′
37′
Даниэле Де Росси
Данилу Перейра
45′+2′
45′+4′
Даниэле Де Росси
Лоренцо Пеллегрини
Мусса Марега
52′
55′
Рик Карсдорп
55′
Рик Карсдорп
Алессандро Флоренци
Пепе
58′
58′
Эдин Джеко
Хесус Корона
Ясин Браими
69′
77′
Иван Маркано
Бриан Кристанте
Тикиньо Соарес
Фернандо Андраде
78′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Отавио
Эрнани Фортеш
94′
96′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
Эдер Милитао
Макси Перейра
103′
116′
Алессандро Флоренци
Алекс Теллес
117′
Алекс Теллес
118′
Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил об отставке главного тренера Эусебио ди Франческо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.
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