Футбол

Тренер «Реала» отреагировал на слова Роналду о скромности
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07:23

Сантьяго Солари, главный тренер мадридского «Реала», на пресс-конференции перед матчем ЛЧ против ЦСКА прокомментировал высказывания Криштиану Роналду о клубе, а также отметил былые заслуги игрока перед «сливочными».
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Скромность украшает великих: тренер «Реала» ответил на критику Роналду

МИР 2409:12

Сантьяго Солари: «В „Реале“ играют фантастические, но скромные игроки»

Спорт-Экспресс08:33

Тренер «Реала» отреагировал на выпады Роналду

Lenta.ru07:34

Солари: «Ощущения Роналду - это его личное дело»

Soccer.ru06:53

Солари: слова Роналду? «Реал» всегда был великим и скромным

Чемпионат05:51

Тренер «Реала» отреагировал на слова Роналду о скромности

LoginCasino.com07:23

Солари: «Роналду назвал „Реал“ скромным? Скромность украшает великих»

Sport24.ru04:56
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 09:23
Футбол

Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Обновлено в 09:37
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «МЮ» в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку «Валенсии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 09:41
Футбол

Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»

Обновлено в 09:26
Футбол

Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом

Исландец получил красную карточку на 82-й минуте за то, что ударил мячом в болл-боя, а затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.
Обновлено в 10:01
Футбол

Давид Сильва выбыл на несколько недель

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва получил травму в матче 16-го тура АПЛ против "Челси".
Обновлено в 10:01
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 09:18
Футбол

Артем Дзюба полетел в отпуск раньше одноклубников

Обновлено в 09:18
Футбол

Полузащитник «Реала» Асенсио отказал «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении у «Реала» полузащитника Марко Асенсио, однако сам футболист не спешит покидать Мадрид.
Обновлено в 09:56
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 07:23
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 08:57
Футбол

Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
Обновлено в 06:24
Футбол

«Рубин» поздравил Александра Бухарова с бракосочетанием

Нападающий казанского клуба, воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров сегодня принимал поздравления от родных и близких, друзей и партнеров по команде, а также многочисленных поклонников его таланта из числа фанатов «Рубина» — в столице Татарстана прошла церемония бракосочетания игрока и его возлюбленной Оксаны.
Обновлено в 10:09
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Сантьяго Солари
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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