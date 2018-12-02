«Сампдория» одержала победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».

Футбол Футбол

Со стороны игра показалась медленной. Первый тайм остался за «Уфой», а во втором тайме мы добавили немного в скорости, были моменты.