Футбол

Тренер «Реала»: «Бэйл испытывает дискомфорт, он изможден»
Sport24.ru
01:01

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал безголевую серию нападающего команды Гарета Бэйла, который не может забить в 10 последних матчах.
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