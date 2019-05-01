Футбол
Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Монпелье»Газета.Ru 01:40
Наставник "ПСЖ" Томас Тухель высказался относительно поражения от "Монпелье" в игре 34-го тура Лиги 1 (2:3), передает "Советский спорт". Решающий гол оформили после грубой ошибки хавбека парижан Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
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Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
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Бренд Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой»
Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.
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Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения
Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
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Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
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Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Общество
В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация
Обновлено в 04:12
Баскетбол
«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Хьюстон»
"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала НБА.
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Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
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Культура
Разин вынес «приговор» Первому каналу
Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Обновлено в 05:49
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
"В очередной раз призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии", - сказал Небензя.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Спорт
Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб
«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Кино
Ушла из жизни французская актриса Анемон
Обновлено в 00:53
Автоспорт
Появилось видео аварии Риккьярдо и Квята с бортовых камер
Обновлено в 06:08
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей
Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура
Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
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Японская компания подготовила специальную версию популярного пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir за 58 500 долларов.
Обновлено в 03:01
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51