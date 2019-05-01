Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Монпелье»Газета.Ru 01:40

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель высказался относительно поражения от "Монпелье" в игре 34-го тура Лиги 1 (2:3), передает "Советский спорт". Решающий гол оформили после грубой ошибки хавбека парижан Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

Авто Бренд Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой» Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.

Политика Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Происшествия В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Кино Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.

Культура Разин вынес «приговор» Первому каналу Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.

Политика Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями "В очередной раз призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии", - сказал Небензя.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Спорт Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.

Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Хоккей Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.

Авто Компания Isuzu представила эксклюзивную версию пикапа D-Max Японская компания подготовила специальную версию популярного пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir за 58 500 долларов.

Политика Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Хоккей Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.