Футбол

Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Монпелье»Газета.Ru 01:40

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель высказался относительно поражения от "Монпелье" в игре 34-го тура Лиги 1 (2:3), передает "Советский спорт". Решающий гол оформили после грубой ошибки хавбека парижан Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Монпелье»

Газета.Ru01:40

Тухель: «„ПСЖ“ с января играет с 16 футболистами в обойме»

Sport24.ruвчера в 20:47

Тухель: «Буффон быстро ввёл мяч, но Паредес оказался к этому не готов»

Soccer.ruвчера в 20:05

Тухель: «„ПСЖ“ нельзя сезон завершать поражениями»

ProstoProSportвчера в 18:30

Тухель — о поражении «ПСЖ»: не можем позволить себе завершить сезон вот так

Чемпионатвчера в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Авто

Бренд Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой»

Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.
Обновлено в 05:08
Политика

Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения

Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
Обновлено в 06:12
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Общество

В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

Обновлено в 04:12
Баскетбол

«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Хьюстон»

"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала НБА.
Обновлено в 01:03
Кино

Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа

После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Культура

Разин вынес «приговор» Первому каналу

Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Обновлено в 05:49
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

"В очередной раз призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии", - сказал Небензя.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Спорт

Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб

«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Кино

Ушла из жизни французская актриса Анемон

Обновлено в 00:53
Автоспорт

Появилось видео аварии Риккьярдо и Квята с бортовых камер

Обновлено в 06:08
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей

Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Авто

Компания Isuzu представила эксклюзивную версию пикапа D-Max

Японская компания подготовила специальную версию популярного пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir за 58 500 долларов.
Обновлено в 03:01
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томас Тухель
Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное