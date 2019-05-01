Футбол
Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Монпелье»Газета.Ru 01:40
Наставник "ПСЖ" Томас Тухель высказался относительно поражения от "Монпелье" в игре 34-го тура Лиги 1 (2:3), передает "Советский спорт". Решающий гол оформили после грубой ошибки хавбека парижан Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Политика
Гуайдо заявил о начале военного переворота в Венесуэле
Обновлено вчера в 07:08
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей
Омский «Авангард» попрощался с Карри Рямё
Прошлый сезон Карри Рямё провёл в ХК "Йокерит", а в мае 2018 года стало известно, что он подписал годовой контракт с ХК "Авангард".
Обновлено в 02:11
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Певица Вика Цыганова поучаствовала в первомайском шествии в Чите
Советская и российская певица Вика Цыганова присоединилась к первомайскому шествию профсоюзов в Чите.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Игры
Catherine: Full Body уже можно предзаказать
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубль
Обновлено вчера в 14:34
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Экс-глава Google покинет Alphabet
Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
Обновлено вчера в 22:51
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Грузовик ВСУ со снарядами подорвался на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21