В матче "Оренбург" - "Сочи" (1:1) произошёл курьёзный случай. Один из тренеров "Оренбурга" Платон Захарчук получил две жёлтые карточки за минуту. Первое предупреждение он получил за эмоции, а затем уже за ответный жест, мол и самому арбитру Михаилу Вилкову жёлтую тоже стоит показать.

Тренер «Оренбурга» получил две жёлтые карточки за минуту

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