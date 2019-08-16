Футбол
Тренер «Оренбурга» показал судье невидимую карточкуЧемпионат 05:50
В середине второго тайма тренер хозяев Платон Захарчук выразил недовольство работой арбитров. За это главный судья встречи Михаил Вилков предъявил ему жёлтую карточку. В ответ Захарчук спародировал действия рефери и тоже показал ему невидимую карточку.
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Тренер «Оренбурга» показал судье выдуманную карточку. Шутку не оценили, ответ – красная
Sports.ruвчера в 20:20
Тренер «Оренбурга» Захарчук был удален со скамейки за воображаемую карточку арбитру
Sport24.ruвчера в 13:59
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