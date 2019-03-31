Тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»RT на русском 09:47

Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Романенко: Голоса Бойко во втором туре могут уйти Зеленскому Юрий Бойко, считает журналист, возьмет 10-13% голосов, что, по мнению представителей Банковой, станет хорошим заделом для фальсификаций во втором туре.

Происшествия Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Политика Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.

Армия и оружие Т-90С сравнили с зарубежными танками Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.

Происшествия В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.

Происшествия Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге Отмечается, что автомобилистка перепутала педали, находясь на парковочном месте. Сбив коляску, она также врезалась в три машины.

Политика Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир* Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Политика Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.

Политика Соратники Тимошенко поставили палатки у здания ЦИК Народные избранники заявили, что в палатках будут их приемные, туда уже занесли пластиковые стулья и столы.

Политика Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.

Армия и оружие Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.

Гаджеты Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.

Происшествия Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным "Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прилетела в США поздравить дочь с 18-летием Известная исполнительница Вера Брежнева сделала приятный подарок своей дочери в день рождения - прилетела в США, чтобы лично поздравить ее 18-летием.

Экономика Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.