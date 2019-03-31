Футбол

Тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»RT на русском вчера в 09:47

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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