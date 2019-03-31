Футбол

Тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»RT на русском 09:47

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»

RT на русском09:47

Тренер «Оренбурга»: «Сказалось высокое мастерство игроков «Зенита»

Петербургский дневник09:45

Старший тренер «Оренбурга»: «Поражение от „Зенита“ закономерно»

Матч ТВ09:36

Старший тренер «Оренбурга»: «Поражение от „Зенита“ закономерно»

Sportbox.RU09:36

Тренер «Оренбурга»: «Быстрый гол во втором тайме окрылил „Зенит“, итог матча закономерен»

Sport24.ru09:16

Кияев: второй тайм матча против «Зенита» «Оренбург» провел неудачно

РИА Новости10:47

Тренер «Оренбурга»: «Быстрый гол во 2-м тайме окрылил „Зенит“. Итог закономерен»

Sports.ru09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

Обновлено в 07:10
Происшествия

Падение метеора в США попало на видео

Как пишет CNN, огненный шар окрасил небо, а также озадачил многих граждан и попал на камеры.
Обновлено в 22:20
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК Украины

Обновлено в 19:13
Происшествия

Склад загорелся на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы загорелся склад, произошло полное обрушение кровли. Речь идет о здании на 3-й Хорошевской улице.
Обновлено в 22:50
Шоу-бизнес

Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены

Обновлено в 08:04
Общество

Иван Ургант вручит «Народную премию НГС» лучшему бизнесу Новосибирска

Обновлено в 20:00
Культура

Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи

Обновлено в 10:23
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.
Обновлено в 21:23
Авто

Renault в феврале реализовала в РФ 8,5 тысяч автомобилей

Обновлено в 12:41
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 19:19
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Обновлено в 08:09
Экономика

В России изменятся правила зачисления зарплат

Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 21:13
Общество

Экс-премьера Малайзии заподозрили в неуплате налогов на $367 млн

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак подозревается в неуплате налогов на сумму $367 млн.
Обновлено в 22:53
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Политика

Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»

Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено в 23:36
Здоровье

Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за домашними животными

Обновлено в 06:08
Политика

Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Кино

Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде

По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено в 20:41
Путешествия

Aviasales назвал самые популярные у иностранцев города России

Среди российских городов наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.
Обновлено в 22:53
Хоккей

В матче лидеров Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе» уступил «Калгари»

«Акулы» потерпели восьмое поражение в девяти последних матчах, команда продолжает удерживать второе место в Западной конференции.
Обновлено в 22:42
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Экономика

Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

По данным агентства, доходы Порошенко выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 22:18
Общество

Социальные пенсии в России увеличились

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено в 23:32
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 21:58
Общество

Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»

Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено в 23:28
Общество

Александр Друзь объявил об уходе на пенсию

Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.
Обновлено в 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ильшат Нургалиевич Айткулов
Футболист
Советский и российский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Бессменно выступал за футбольный клуб «Газовик». Ныне занимает должность тренера клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное