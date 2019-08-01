Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперникомТАСС 10:33
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником. Об этом главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш заявил на пресс-конференции в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Краснодаром" .
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Футбол
«Челси» поддержал Сарри, у которого диагностировали пневмонию
«Челси» поддержал бывшего главного тренера клуба Маурицио Сарри, ныне возглавляющего «Ювентус», у которого была диагностирована пневмония.
Обновлено в 12:25
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Политика
Назван главный претендент на должность посла США в России
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Кино
Третьяковская галерея станет одной из площадок акции «Ночь кино»
Обновлено в 13:10
Политика
Ведущие телеканала «Рустави 2» прервали эфир заявлением о своем уходе
Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» прервал информационный выпуск после того, как его ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили о своем уходе.
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи
В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
Обновлено в 05:06
Политика
Правительство до 1 октября примет решение по структуре зарплаты врачей
Правительство до 1 октября примет решение о том, будет ли структура заработной платы врачей жестко зафиксирована или же будет возвращена система доплат.
Обновлено в 12:33
Финансы
ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы
Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней.
Обновлено в 13:43
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
«Иванушки» открыли скульптуру «Рыжего» в центре Сочи
Участники российской поп-группы «Иванушки International» во вторник, 20 августа, открыли в Сочи скульптуру «Счастливчик», прототипом которой стал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов (также известен как рыжий «Иванушка»), коренной сочинец.
Обновлено в 14:05
Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено в 07:31
Политика
Оппозиция подала две заявки на митинг 31 августа
Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы «Руси сидящей» Иван Брушлинский подали две заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 11:36
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Футбол
«Зенит» заплатил «Рубину» за трансфер Сутормина 50 тысяч рублей
Спортивный журналист Василий Конов в своём телеграм-канале сообщил, что, по данным электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС), трансфер Алексея Сутормина из "Оренбурга" в "Рубин" составила 50 тысяч рублей.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В центре Петербурга загорелся кинотеатр «Аврора»
Десять человек были выведены из здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в центре Петербурга из-за возгорания на втором этаже в помещении художественной галерии, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Захватившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Захватившие трех россиян с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна пираты вышли на связь. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:06
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 14:00