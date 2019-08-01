Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперникомТАСС 10:33
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником. Об этом главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш заявил на пресс-конференции в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Краснодаром" .
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