Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником. Об этом главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш заявил на пресс-конференции в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Краснодаром" .

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

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