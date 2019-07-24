Футбол
Тренер «Нефтчи» отметил преимущество «Арсенала» в технике и физикеСпорт-Экспресс 13:45
Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин перед гостевым первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским "Арсеналом" оценил уровень соперника. По его словам, команда Игоря Черевченко может показать превосходство в технической и физической подготовке.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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