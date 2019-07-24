Футбол

Тренер «Нефтчи» отметил преимущество «Арсенала» в технике и физикеСпорт-Экспресс вчера в 13:45

Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин перед гостевым первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским "Арсеналом" оценил уровень соперника. По его словам, команда Игоря Черевченко может показать превосходство в технической и физической подготовке.
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Главный тренер «Нефтчи» рассказал о том, что он ожидает от игры с тульским «Арсеналом»

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Бордин: «„Нефтчи“ в гостевом матче с „Арсеналом“ хочет забить и не пропустить»

Sport24.ruвчера в 16:32

Главный тренер ФК «Нефтчи» признал преимущество «Арсенала» в физической готовности

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Тренер «Нефтчи» отметил преимущество «Арсенала» в технике и физике

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Главный тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: «Нам предстоит сыграть с сильным соперником»

MySLO.ruвчера в 15:15
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Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

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Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

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