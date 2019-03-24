Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении ТутберидзеГазета.Ru 03:16
Медведева была подопечной Тутберидзе в 2007–2018 годах, а затем перебралась в Канаду, где работает с Орсером. Тренер признался, что плохо ладит с молодыми спортсменками.
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с чего всё началось
Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.Спорт-Экспресс01:23
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
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В Афганистане ликвидировали двух ключевых лидеров талибов
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Обновлено 22 марта в 12:35
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой
Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.
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Политика
Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
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Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине
Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 06:28
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Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
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Политика
Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.
Обновлено в 05:32
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала ей письмо
Дочь певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо.
Обновлено в 07:04
Технологии
В Петербурге начались испытания атомного ледокола «Лидер»
В Санкт-Петербурге прошли первые испытания атомного ледокола «Лидер», который может стать самым большим и мощным судном подобного класса.
Обновлено в 07:17
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
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Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Политика
Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала
Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Транспорт
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 06:48
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За два года доля AMD на рынке процессоров в странах Бенилюкса выросла с 10% до 43%
Диаграмма выше предоставлена компанией Azerty и отображает продажи в странах Бенилюкса (Бельгия, Люксембург и Нидерланды).
Обновлено в 05:09
Спорт
Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию
Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
Со счетов Венесуэлы в международных банках похищено более $ 30 млрд
За последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках было похищено более $ 30 млрд.
Обновлено в 03:20
Политика
Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность главы Казахстана
Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 07:29
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Футбол
Хави не сыграет за сборную Каталонии с Венесуэлой
Обновлено в 06:58
Общество
На Землю надвигается магнитная буря
Обновлено в 04:06
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено 22 марта в 08:42
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20