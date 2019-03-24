Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении ТутберидзеГазета.Ru 03:16

Медведева была подопечной Тутберидзе в 2007–2018 годах, а затем перебралась в Канаду, где работает с Орсером. Тренер признался, что плохо ладит с молодыми спортсменками.
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с чего всё началось

Брайан Орсер: «Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе»

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.
Спорт-Экспресс01:23

Подробнее о событии

«У Жени есть дух. А результат мы подкорректируем». Брайан Орсер – о сезоне Медведевой и о Тутберидзе

Спорт-Экспресс07:45

Тренер Медведевой рассказал о своём отношении к Тутберидзе

Life.ru05:41

Орсер: Каждый тренер в мире восторгается Тутберидзе

Нева Спорт03:13

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Lenta.ru04:43

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Московский Комсомолец04:28

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Газета.Ru03:16

Канадский тренер Медведевой выразил уважение Тутберидзе

РЕН ТВ04:49
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Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали двух ключевых лидеров талибов

Два "ключевых лидера" талибов - Муллах Ариф (Mullah Arif) и Мавлави Гиасуддин (Mawlavi Ghiasuddin) - были уничтожены в районе Кайсар в пятницу утром по местному времени, передает агентство.
Обновлено вчера в 06:16
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

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Шоу-бизнес

С бывшей женой после развода живет Марат Башаров

Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Политика

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»

В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Политика

Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком

Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
Обновлено 22 марта в 12:35
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой

Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.
Обновлено в 07:46
Политика

Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Спорт

Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине

Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика

Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.
Обновлено в 05:32
Космос

США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников

По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала ей письмо

Дочь певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо.
Обновлено в 07:04
Технологии

В Петербурге начались испытания атомного ледокола «Лидер»

В Санкт-Петербурге прошли первые испытания атомного ледокола «Лидер», который может стать самым большим и мощным судном подобного класса.
Обновлено в 07:17
Политика

Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Политика

Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала

Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 06:48
Гаджеты

За два года доля AMD на рынке процессоров в странах Бенилюкса выросла с 10% до 43%

Диаграмма выше предоставлена компанией Azerty и отображает продажи в странах Бенилюкса (Бельгия, Люксембург и Нидерланды).
Обновлено в 05:09
Спорт

Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика

Со счетов Венесуэлы в международных банках похищено более $ 30 млрд

За последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках было похищено более $ 30 млрд.
Обновлено в 03:20
Музыка

Тенор Сафина высоко оценил шансы Лазарева на победу в Евровидении

Обновлено в 05:14
Политика

Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность главы Казахстана

Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 07:29
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
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В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

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Футбол

Хави не сыграет за сборную Каталонии с Венесуэлой

Обновлено в 06:58
Общество

На Землю надвигается магнитная буря

Обновлено в 04:06
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено 22 марта в 08:42
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
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Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России. В качестве тренера Тутберидзе подготовила победительницу XXII Олимпийских игр Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призёра XXIII Олимпийских игр Евгению Медведеву, победительницу XXIII Олимпийских игр Алину Загитову.
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Брайан Орсер
Канадский фигурист
Канадский фигурист, выступавший в одиночном катании, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года. В 1988 году удостоился чести нести флаг страны на открытии Олимпийских игр в Калгари. В настоящее время работает тренером. С 2009 года входит в Зал славы мирового фигурного катания.
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