Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении ТутберидзеГазета.Ru 03:16
Медведева была подопечной Тутберидзе в 2007–2018 годах, а затем перебралась в Канаду, где работает с Орсером. Тренер признался, что плохо ладит с молодыми спортсменками.
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с чего всё началось
Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.Спорт-Экспресс01:23
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