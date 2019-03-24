Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении ТутберидзеГазета.Ru 03:16

Медведева была подопечной Тутберидзе в 2007–2018 годах, а затем перебралась в Канаду, где работает с Орсером. Тренер признался, что плохо ладит с молодыми спортсменками.
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с чего всё началось

Брайан Орсер: «Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе»

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.
Спорт-Экспресс01:23

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Орсер: Медведева доказала, что её включение в сборную России на ЧМ было правильным

RT на русском08:35

Орсер: Каждый тренер в мире восторгается Тутберидзе

Нева Спорт03:13

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Lenta.ru04:43

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Московский Комсомолец04:28

Брайан Орсер: «У Медведевой есть дух бойца»

Спорт-Экспресс09:38

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Газета.Ru03:16

Орсер прав. Самое время извиниться перед Евгенией Медведевой

Спорт день за днем09:15
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Технологии

Warner Music заключил первый в истории музыкальный контракт с нейросетью

Обновлено в 03:08
Футбол

Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном

24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Политика

МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Сербия отказалась вступать в НАТО

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Политика

Маас заявил о невозможности разрешения кризиса в САР без России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag заявил, что политическое разрешение кризиса в Сирии невозможно без участия России.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Футбол

Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»

Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено в 12:19
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Культура

Состоялась венская премьера спектакля «Барышников/Бродский»

Последние три дня – на «Барышникова/Бродского» – спектакль, в котором легендарный танцовщик встречается со своим другом-поэтом.
Обновлено в 13:36
Здоровье

Николай Островский празднует юбилей

Сегодня главный врач ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" Николай Островский празднует 65-летний юбилей.
Обновлено в 00:01
Спорт

Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018

Обновлено в 13:19
Общество

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Путешествия

Названы страны, куда сложнее всего получить визу

Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Футбол

«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛ

Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 10:09
Политика

КПП «Золотое» открыт в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Политика

Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко

Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Футбол

Денис Черышев: «Надеюсь, что я еще не в лучшей форме»

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Футбол

Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном

Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов

Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.
Обновлено в 10:04
Общество

Пользователи соцсетей поделились снимками ледохода в Петербурге

Обновлено в 10:40
Футбол

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

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Армия и оружие

НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной

НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
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Происшествия

Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии

Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.
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Ученые против мифов. Объективно о туберкулезе и актуально о реакции Манту

Туберкулез — болезнь исчезающая — Туберкулез входит в десятку самых распространенных инфекций в мире.
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Брайан Орсер
Канадский фигурист
Канадский фигурист, выступавший в одиночном катании, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года. В 1988 году удостоился чести нести флаг страны на открытии Олимпийских игр в Калгари. В настоящее время работает тренером. С 2009 года входит в Зал славы мирового фигурного катания.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр Командного чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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