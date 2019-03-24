Тренер Медведевой признался в восхищении ТутберидзеГазета.Ru 03:16

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.

с чего всё началось

Медведева была подопечной Тутберидзе в 2007–2018 годах, а затем перебралась в Канаду, где работает с Орсером. Тренер признался, что плохо ладит с молодыми спортсменками.

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