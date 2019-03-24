Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении ТутберидзеГазета.Ru 03:16
Медведева была подопечной Тутберидзе в 2007–2018 годах, а затем перебралась в Канаду, где работает с Орсером. Тренер признался, что плохо ладит с молодыми спортсменками.
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с чего всё началось
Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.Спорт-Экспресс01:23
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Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
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Самолет США провел разведку у границ России
Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint США заметили у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
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В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал
В Иркутске прошел митинг в защиту озера Байкал.
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Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.
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Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
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Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
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83-летняя актриса прошлась по снегу босиком, показывая на собственном примере, как следует закаляться.
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Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Обновлено в 09:44
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По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
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Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.
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В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»
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Происшествия
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«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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В мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Квебеке россиянину Александру Большунову сломали палку.
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Футбол
Диего Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.
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По данным Челябинского гидрометцентра, завтра, 25 марта, на территории Челябинской области в ночное время суток ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем помимо прочего еще и пройдет дождь.
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