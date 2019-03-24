Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении ТутберидзеГазета.Ru 03:16

Медведева была подопечной Тутберидзе в 2007–2018 годах, а затем перебралась в Канаду, где работает с Орсером. Тренер признался, что плохо ладит с молодыми спортсменками.
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с чего всё началось

Брайан Орсер: «Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе»

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.
Спорт-Экспресс01:23

Подробнее о событии

Орсер: Медведева доказала, что её включение в сборную России на ЧМ было правильным

RT на русском08:35

Орсер: Каждый тренер в мире восторгается Тутберидзе

Нева Спорт03:13

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Lenta.ru04:43

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Московский Комсомолец04:28

Брайан Орсер: «У Медведевой есть дух бойца»

Спорт-Экспресс09:38

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Газета.Ru03:16

Орсер прав. Самое время извиниться перед Евгенией Медведевой

Спорт день за днем09:15
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Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве

Обновлено в 10:17
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Самолет США провел разведку у границ России

Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint США заметили у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:15
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки

Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Общество

В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал

В Иркутске прошел митинг в защиту озера Байкал.
Обновлено в 06:32
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Политика

Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.
Обновлено в 08:45
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана Дружинина босиком прошлась по снегу

83-летняя актриса прошлась по снегу босиком, показывая на собственном примере, как следует закаляться.
Обновлено в 09:20
Спорт

Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

Обновлено в 09:44
Здоровье

Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»

По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину

Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.
Обновлено в 10:40
Культура

Барбра Стрейзанд извинилась за слова об обвинителях Майкла Джексона

Обновлено в 08:42
Политика

В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»

Обновлено в 07:00
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на Евровидении

Обновлено в 00:58
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Происшествия

Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104

Обновлено в 08:53
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек

В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.
Обновлено в 04:06
Футбол

«Тоттенхэм» хочет подписать голкипера «Лацио»

Голкипер римского "Лацио" Томас Стракоша может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Обновлено в 09:16
Спорт

Харви сломал палку Большунову и крикнул: «Погнали»

В мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Квебеке россиянину Александру Большунову сломали палку.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол

Диего Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.
Обновлено в 10:50
Автоспорт

Квят признался, что думал об уходе из автоспорта

Обновлено в 10:51
Общество

Завтра в Челябинской области ожидается мокрый снег и гололедица

По данным Челябинского гидрометцентра, завтра, 25 марта, на территории Челябинской области в ночное время суток ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем помимо прочего еще и пройдет дождь.
Обновлено в 08:38
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Брайан Орсер
Канадский фигурист
Канадский фигурист, выступавший в одиночном катании, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года. В 1988 году удостоился чести нести флаг страны на открытии Олимпийских игр в Калгари. В настоящее время работает тренером. С 2009 года входит в Зал славы мирового фигурного катания.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр Командного чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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