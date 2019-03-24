Тренер Медведевой признался, что восхищается ТутберидзеФАН 06:16

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.

с чего всё началось

Напомним, Тутберидзе тренировала Медведеву в 2007-2018 годах, после чего фигуристка переехала в Канаду, где ее новым наставником стал Орсер. Канадец признался, что ему плохо удается ладить с молодыми спортсменками.

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