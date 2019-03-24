Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к ТутберидзеLenta.ru 04:43

Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, рассказал об отношении к бывшей наставнице своей подопечной Этери Тутберидзе. Его слова передает «Спорт-Экспресс». Орсер воздержался от оценки стиля работы российского тренера.
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Брайан Орсер: «Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе»

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.
Спорт-Экспресс01:23

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Тренер Медведевой рассказал о своём отношении к Тутберидзе

Life.ru05:41

Канадский тренер Медведевой выразил уважение Тутберидзе

РЕН ТВ04:49

Орсер: Каждый тренер в мире восторгается Тутберидзе

Нева Спорт03:13

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Московский Комсомолец04:28

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Газета.Ru03:16

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Lenta.ru04:43

Брайан Орсер: «Медведева доказала, что ее включение в сборную было правильным»

Спорт-Экспресс01:35
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Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Российские СУ-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США

Национальный центр управления обороны Российской Федерации сообщил о том, что за минувшие сутки российские истребители Су-27, которые входят в состав дежурных сил по противовоздушной обороне, два раза за минувшие сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, которые летели над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны

Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера проекта 3170

Напомним, что по первоначальным планам компании, под капотом внедорожника проекта «3170» должен был расположиться 2,3-литровый двигатель с отдачей в 170 л.с. Кроме того, модель может получить безальтернативный полный привод.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено 22 марта в 10:56
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Петербурге 11-летний сочинец сорвался в шахту лифта во время селфи

В Петербурге 11-летний мальчик сорвался в шахту лифта с высоты четвертого этажа во время попытки сделать эффектное селфи.
Обновлено в 06:20
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

В России представлен обновленный японский кроссовер Mazda CX-9, который появится в продаже уже в этом месяце.
Обновлено вчера в 16:49
Спорт

Загитова завоевала золото чемпионата мира

На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
Обновлено 22 марта в 09:17
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Футбол

Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая

Перед игрой Мельгарехо получил мышечную травму правого бедра. 28-летний полузащитник сегодня вернётся в расположение «Спартака».
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Стас Садальский застал Федосееву-Шукшину в больнице с другим мужчиной

Стас Садальский отправился в больницу к Лидии Федосеевой-Шукшиной, где застал ее с другим мужчиной.
Обновлено вчера в 12:32
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером

Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Музыка

Лазарев рассказал об основном выводе из участия в Евровидении-2016

Обновлено в 02:44
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
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Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России. В качестве тренера Тутберидзе подготовила победительницу XXII Олимпийских игр Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призёра XXIII Олимпийских игр Евгению Медведеву, победительницу XXIII Олимпийских игр Алину Загитову.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр Командного чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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