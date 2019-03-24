Тренер Медведевой поведал об отношении к ТутберидзеLenta.ru 04:43

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.

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Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, рассказал об отношении к бывшей наставнице своей подопечной Этери Тутберидзе. Его слова передает «Спорт-Экспресс». Орсер воздержался от оценки стиля работы российского тренера.

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

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