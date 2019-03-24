Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к ТутберидзеLenta.ru 04:43
Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, рассказал об отношении к бывшей наставнице своей подопечной Этери Тутберидзе. Его слова передает «Спорт-Экспресс». Орсер воздержался от оценки стиля работы российского тренера.
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Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.Спорт-Экспресс01:23
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Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
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Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
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ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
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В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
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Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
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Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
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Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая
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Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
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