Футбол

Тренер «Манчестер Юнайтед» побывал на матче «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 20:30

Лестер — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
9′
Маркус Рэшфорд
20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
32′
42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
62′
67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
74′
78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
84′
90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
90′+3′
90′+3′
Антони Марсьяль
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер лично посетил матч 23-го тура чемпионата Франции с участием "ПСЖ", сообщает "Советский спорт". "Манчестер Юнайтед" должен сыграть с "ПСЖ" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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