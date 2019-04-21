Тренер «Манчестер Юнайтед» извинился перед фанатамиГазета.Ru 12:17

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер обратился к болельщикам в связи с разгромным поражением "Эвертону" в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает РИА "Новости". Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Происшествия На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.

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