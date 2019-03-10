Футбол
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола извинился за забитый из офсайда мячГазета.Ru вчера в 17:31
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о первом забитом мяче в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда", передает "Советский спорт". На 47-й минуте отличился Рахим Стерлинг, однако мяч был забит из положения "вне игры".
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Гвардиола: «Если это был офсайд, то я извиняюсь. Мы голосовали за VAR, но другие клубы сказали нет»
Eurosport.ruвчера в 16:50
Гвардиола: «Я прошу прощения, если первый гол „Уотфорду“ был забит из офсайда»
Sport24.ruвчера в 16:23
Гвардиола: «Извините, если первый гол забит из офсайда, но мы заслужили победу»
Евро-футбол.рувчера в 15:24
«Сити» снова победил, но, кажется, забил первый гол из офсайда. Гвардиола даже извинился
Sports.ruвчера в 17:01
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