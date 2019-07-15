Футбол

Тренер «Локомотива» остался недоволен игрой своей командыМК-Спорт вчера в 15:39

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин остался недоволен игрой свой команды в матче против казанского "Рубина". Такое мнение он высказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.
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