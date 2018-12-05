Футбол
Тренер «Локомотива» Семин: в игре с «Рубином» было много борьбы
Тренер «Локомотива» Семин: в игре с «Рубином» было много борьбыВести.Ruвчера в 20:19
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
|16′
|20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
|45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
|46′
Ведран Чорлука
|54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
|88′
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
5
14
33
|Полузащитник
7
23
|Нападающий
24
84
Рубин
|Вратарь
21
|Защитник
5
12
14
44
80
91
|Полузащитник
18
19
|Нападающий
20
Наставник действующих чемпионов России по футболу из столичного "Локомотива" Юрий Сёмин после победы своей команды над казанским "Рубином" (1:0) в стартовом четвертьфинальном матче Кубка России напомнил о необходимости ротации игроков и заменах.
Вести.Ruвчера в 20:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Семин о матче с «Рубином»: Настоящая кубковая игра – много борьбы, мало красоты
Советский спортвчера в 14:19
У защитника «Локомотива» Ротенберга подозрение на разрыв крестообразных связок
Sport24.ruвчера в 13:49
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»
Обновлено в 01:25
Футбол
«МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили
Обновлено в 02:14
Футбол
«Барселона» сообщила о травме Малкома
Полузащитник «Барселоны» Малком в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Культураль Леонеса» (4:1) получил травму.
Обновлено в 01:58
Футбол
Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован
Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 02:11
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1
Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 00:15
Футбол
Мбаппе: «Венгер хотел видеть меня в „Арсенале“, но я выбрал „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, что прежде чем он подписал контракт с парижанами, им интересовался «Арсенал».
Обновлено в 01:38
Футбол
«Челси» проиграл «Вулверхэмптону»
"Челси" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Фанат «Ливерпуля» сделал татуировку в честь победы над «Эвертоном»
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
«Бордо» выплатит Пойету 1,4 миллиона евро компенсации
Как сообщает L’Equipe, она составит 1,4 миллиона евро.
Обновлено в 02:03
Футбол
Виктор Классон: «„Краснодар“ идеально провел только первый тайм»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьей (2:2) с «Ростовом» в рамках первой игры ¼ финала Кубка России раскритиковал оборону «горожан», но остался доволен исполнением своей командой стандартных положений.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Дмитрий Булыкин: «Выступаю двумя руками за введение ВАР»
Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Обновлено в 01:48
Футбол
Клопп: «Я много кричал в первом тайме с „Бернли“, но не злился»
Сказал игрокам, что я много кричал в первом тайме, но не злился.
Обновлено в 00:23
Футбол
18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»
Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:04
Футбол
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Неймар: «Каждый великий футболист однажды должен сыграть в АПЛ»
Обновлено в 01:55