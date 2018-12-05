Футбол

Тренер «Локомотива» Семин: в игре с «Рубином» было много борьбы
Вести.Ru
вчера в 20:19

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
Наставник действующих чемпионов России по футболу из столичного "Локомотива" Юрий Сёмин после победы своей команды над казанским "Рубином" (1:0) в стартовом четвертьфинальном матче Кубка России напомнил о необходимости ротации игроков и заменах.
Вести.Ruвчера в 20:19

Подробнее о событии

Семин о матче с «Рубином»: Настоящая кубковая игра – много борьбы, мало красоты

Советский спортвчера в 14:19

Семин недоволен тем, что матч Олимп - Кубка России с «Рубином» не был перенесен на весну

ТАССвчера в 14:10

Юрий Семин: «Тяжелый матч: много борьбы, мало красоты»

Матч ТВвчера в 14:00

Сёмин: у Ротенберга серьёзная травма, подозрение на крестообразные связки

Чемпионатвчера в 14:00

Почему Фернандеш не подошел к лавке после замены? Отвечает Семин

Спорт-Экспрессвчера в 14:38

У Бориса Ротенберга подозрение на травму крестообразных связок

Бомбардир.рувчера в 14:12

У защитника «Локомотива» Ротенберга подозрение на разрыв крестообразных связок

Sport24.ruвчера в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Футбол

Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 00:40
Футбол

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче Кубка России

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче ¼ финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 00:10
Футбол

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.
Обновлено в 00:40
Футбол

«ПСЖ» потерял очки во втором матче подряд

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не смог обыграть «Страсбур» в матче французской Лиги 1. Игра проходила в Страсбурге на стадионе «Ля Мено» в рамках шестнадцатого тура национального чемпионата и завершилась вничью со счётом 1:1. Парижанам пришлось отыгрываться по ходу встречи: на 40-й минуте первого тайма защитник хозяев Кенни Лала открыл счёт.
Обновлено в 00:24
Футбол

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Обновлено в 00:35
Футбол

Клопп: «Я много кричал в первом тайме с „Бернли“, но не злился»

Сказал игрокам, что я много кричал в первом тайме, но не злился.
Обновлено в 00:23
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

Маркизио не жалеет об уходе из «Ювентуса»

Обновлено вчера в 21:51
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено вчера в 15:52
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 00:01
Футбол

18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»

Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 21:08
Футбол

Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено вчера в 19:20
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное