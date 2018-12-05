Футбол

Тренер «Локомотива» Семин: в игре с «Рубином» было много борьбы
Вести.Ru
вчера в 20:19

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
Наставник действующих чемпионов России по футболу из столичного "Локомотива" Юрий Сёмин после победы своей команды над казанским "Рубином" (1:0) в стартовом четвертьфинальном матче Кубка России напомнил о необходимости ротации игроков и заменах.
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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