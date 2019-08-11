Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил после победного матча пятого тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала", что его команда играла очень хорошо. Также он отметил, что за таким результатом стоит очень серьезная работа.

Тренер «Локомотива» Семин: победа над «Уралом» не была легкой

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