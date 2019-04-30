Футбол
Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в миреГазета.Ru 16:06
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о нападающем каталонской "Барселоны" Лионеле Месси, передает "Советский спорт". Своим мнением глава английского клуба решил поделиться в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с сине-гранатовые.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
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Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов проведет еще три боя и завершит карьеру.
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Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
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Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
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Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
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В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
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Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
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