Футбол

Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в миреГазета.Ru 16:06

Барселона — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о нападающем каталонской "Барселоны" Лионеле Месси, передает "Советский спорт". Своим мнением глава английского клуба решил поделиться в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с сине-гранатовые.
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Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире

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Soccer.ruвчера в 16:52
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