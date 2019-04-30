Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в миреГазета.Ru 16:06

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о нападающем каталонской "Барселоны" Лионеле Месси, передает "Советский спорт". Своим мнением глава английского клуба решил поделиться в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с сине-гранатовые.

Футбол «Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Авто Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.

Политика Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.

Политика Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Интернет Цукерберг показал новый дизайн Facebook Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.

Шоу-бизнес Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.

Культура Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.

Авто На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.

Шоу-бизнес Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Спорт WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.

Единоборства Нурмагомедов завершит карьеру после трех ближайших боев Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов проведет еще три боя и завершит карьеру.

Авто BMW построит собственный завод в России Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.

Политика Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Авто Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Армия и оружие Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Футбол Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.