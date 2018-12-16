Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп победил все клубы АПЛ
Вести.Ru
03:33

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в рамках 17-го тура английской премьер-лиги добился уникального достижения. Будучи наставником "красных" он победил все команды лиги, с которыми играли его подопечные.
Вести.Ru03:33

Подробнее о событии

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Юрген Клопп: Я на седьмом небе от игры команды

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Спорт-Экспрессвчера в 13:50

Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно

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Клопп: «Стараемся не думать о титуле, сегодня мы просто хотели обыграть МЮ»

Soccer.ruвчера в 14:09

Юрген Клопп: «„МЮ“ не хотел играть от обороны, но мы их не выпускали»

Sports.ruвчера в 13:49

В АПЛ не осталось команд, которые не обыгрывал Юрген Клопп

Sport24.ruвчера в 14:25
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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