Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп: хочу доставить «Баварии» новые проблемыВести.Ru 04:53

Бавария — Ливерпуль
сегодня
в 16:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Альянц Арена»
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" заявил о намерен доставить сопернику такие проблемы, с которым он еще не сталкивался.
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