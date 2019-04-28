Тренер «Лидса» заставил свою команду пропустить после спорного голаРоссийская газета 11:01

Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч. Футболисты "Лидса" прислушались к аргентинцу и дали сопернику беспрепятственно сравнять счет. Встреча так и завершилась ничьей - 1:1.

Тренер «Лидса» заставил свою команду пропустить после спорного гола

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