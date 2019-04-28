Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить голРИА Новости 12:07

Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази. После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.
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Бьелса приказал «Лидсу» дать «Астон Вилле» забить без сопротивления

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
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