Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить голРИА Новости 12:07
Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази. После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Музыка
Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»
В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Политика
Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 10:14
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21
Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено в 14:04
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии
Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Xiaomi встроит дактилоскопический сканер в LCD-экран смартфонов
Сообщается, что компания представит первые аппараты с дактилоскопическим сканером в зоне LCD-экрана в следующем году.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери
Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Общество
На Урал обрушились гололед и метели
На территории Свердловской области в ближайшее время прогнозируется сильный снег, метель и усиленный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
Обновлено в 14:40
Футбол
Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Кино
Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено в 12:28
Здоровье
Старость признали болезнью, с которой можно бороться
Можно констатировать: старость наконец признали болезнью. И с ее проявлениями можно и нужно бороться.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53